واشنطن تحشد إجماعا دولياً بوجه إيران

2019/06/14 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن شهد خليج عمان الخميس هجمات طالت ناقلتي نفط نرويجية ويابانية، وذلك بعد شهر على حادث مشابه طال 4 ناقلات نفط قبالة الإمارات في 12 مايو، أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، مساء

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