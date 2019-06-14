2019/06/14 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الأمير سطام بن خالد، اليوم الجمعة، النسويات المتطرفات، لافتا إلى أنه الأونة الخيرة ظهرت.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمير سطام بن خالد : النسويات المتطرفات شعارهم إما أن تكون معي أو عدو لي صحيفة صدى الالكترونية.

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