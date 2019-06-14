بنك إنكلترا يُعلن اقترابه من بلوغ مستهدف التنوع الوظيفي

2019/06/14 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني، إنه في طريقه لبلوغ مستهدف التنوع الوظيفي والمساواة بين الجنسين بحلول عام 2020.وأضاف كارني، أن البنك المركزي يركز على تولية النساء 35% من الأدوار القيادية ودعم المزيد من التنوع.يأتي ذلك بعد تعرض البنك لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة بسبب غياب أي دور وظيفي للمرأة، خاصة في المناصب …

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