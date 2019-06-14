كركوك.. إعتقال ضابط شرطة أغتصب فتاة قاصر

2019/06/14 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ اعلنت شرطة كركوك، الجمعة، القبض على ضابط لقيامه بإغتصاب فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسيا.وذكرت مديرية شرطة كركوك في بيان اليوم، انها “اعتقلت ضابطا كبيرا في شرطة كركوك بعد قيامه الاسبوع الماضي بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر”.واضاف، ان “الضابط اعترف بخطف الفتاة واغتصابها في سيارة حكومية”.واوضح، انه “تم اعتقال ضابط […]

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