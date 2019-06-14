دعوة أربع شرائح للتقديم على “الفصل السياسي”

2019/06/14 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعا

رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الجمعة، اربع شرائح من المواطنين

للتقديم على “الفصل السياسي”.

وقال

رئيس اللجنة النائب عبدالاله النائلي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المشمولين بالتقديم على الفصل

السياسي هم، ذوي الشهداء ( من ضحايا النظام السابق ) لحد الدرجة الرابعة ، والسجناء

والمعتقلين والمحتجزين وذويهم لحد الدرجة الرابعة ، و المهجرين في زمن النظام السابق

وذويهم ، و٤- المشمولين بقانون ٥ لسنه ٢٠٠٩ ( أنفسهم وليس ذويهم )”.

ودعا

الشرائح أعلاه إلى الإسراع بالتقديم على الفصل السياسي (الموظفين عن طريق دوائرهم الحاليه

وغير الموظفين عن طريق دائرة الخزينه كلاً حسب محافظته )”.





وشدد

على ضرورة “ربط أي وثيقه تثبت الضرر كـ(ابن أو بنت شهيد وعنده اخ أو ابن عم أو

خال أو ابن عمه سجين او معتقل)، اذ لا يكتفي بربط تاييد الشهداء وإنما ضرورة ربط تأييد

السجناء من اجل اكتمال ألادله للشمول وخصوصا لغير الموظفين”.





كما

أكد “ضرورة التنسيق مع مؤسستي الشهداء والسجناء من اجل ذكر سنة الاستشهاد أو الاعتقال

(اذا كان اكثر من فترة للسجن أو الاعتقال ) في التأييد”، مشيرا الى أن “فترة

التقديم محصوره بين ١٢-٦-٢٠١٩ ولغاية ١٢-٨-٢٠١٩”.

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