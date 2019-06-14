2019/06/14 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

تجري

بعض شركات تقديم خدمات الهاتف المحمول في الهند مباحثات حثيثة حاليًا مع شركة سامسونغ،

فيما يخص البنية التحتية لشبكات خدمات الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G، وذلك بعد انحسار دور هواوي في سوق الجيل الخامس

على خلفية الحظر الأمريكي للتعاون معها.

وتتمثل

الشركات الهندية في شركتي Vodafone Idea

وBharti Airtel

حيث تبحثان مع العملاق الكوري الجنوبي إمكانية دعمه لخدمات الجيل

الرابع والخامس، وذلك إلى جانب اعتمادهما بشكل كبير على شركات ايريكسون ونوكيا، المنافسين

الأقوى في سوق الـ 5G

بعد هواوي.

وتشهد

سامسونغ علاقة قوية بشركة Jio

الهندية في سوق الجيل الخامس للموبايل حاليًا من حيث البنية التحتية

القوية للجيل القادم، مما يرفع من مكانة الشركة الكورية في السوق الهندي مع تراجع العملاق

الصيني؛ بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر

أن هواوي شهدت موقفًا لا تُحسد عليه الأسابيع الماضية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب قراره بإدراجها على قائمة الشركات الأجنبية الممنوع على الشركات والمؤسسات الأمريكية

التعامل معها، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات العملاقة في السوق التقني لوقف أي تعامل

بينهما، مثل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وانتل.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد موقف هواوي “الحرج”.. الهند تلجأ لسامسونغ لخدمات الـ 5G‏‎) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد موقف هواوي “الحرج”.. الهند تلجأ لسامسونغ لخدمات الـ 5G‏‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).