الزوبعي: ننفذ عمليات مستمرة لملاحقة الدواعش في نينوى

2019/06/14 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، اليوم الجمعة، استمرار العمليات العسكرية لملاحقة الدواعش في محافظة نينوى.

وقال

الزوبعي خلال لقاءه مجموعة من مراسلي وسائل الاعلام بينها “النور نيوز”

إنه” عندما يكون السياسي عاجز عن تقديم الخدمة يتحجج بالامن وعلى الإعلام نقل

الصورة الحقيقية التي تعطي الحقيقة للمواطن”.

واضاف

” لا يمكن لأي من ” هب ودب ”

التحجج بالوضع الامني، مشيراً إلى أن” الامن في محافظة نينوى مستتب ومستمرين

بملاحقة العصابات الإرهابية في عمق الصحراء، لان الامن مسؤولية للجميع ويتحقق بتعاون

وتكاتف الجميع، مؤكداً أنه” ما بعد التحرير والتضحيات التي قدمتها القوات الامنية

وحتى المواطن لا يمكن العودة للوراء الى ما قبل 2014 لا اهل الموصل ولا القوات الامنية

تقبل بالعودة الى المربع الاول”.

وتابع

الزوبعي ” كقائد عسكري لا اسمح لاي سياسي بالتدخل بعملي ولا اتدخل بعمل السياسي،

لكن اعمل مع المحافظة بتوفير الخدمات، أتقبل الملاحظات من السياسي بما يخدم الوضع الامني،

لكن لا اقبل بالتدخل بالقرارات الامنية وهذا ما اسير عليه في عملي، لدي أوليات اثنين

عند استلامي منصب قائد العمليات الاول أن الأمن خط احمر والقانون يطبق على الجميع،

وثانيا كرامة المواطن خط الاحمر، حتى لا نعود للأعوام السابقة ويقال القوات الامنية

استغلت المواطن”.

واضاف قائد علميات نينوى ” لا انتمي لأي كتلة او حزب سياسي مع احترامي لجميع الكتل السياسية، واتمنى ان تصل رسالتي لجميع اهالي نينوى اني اتيت لخدمة المحافظة، مشيراً إلى تحرك دوريات مشتركة للقوات الامنية في مناطق واحياء الموصل لإعطاء رسالة للمواطنين باننا قريبون منكم، والتعاون والامن مسؤولية الجميع “.

وقال

” هناك عمليات مستمرة من قبل القوات الامنية في عمق الصحراء لمتابعة اوكار الدواعش

في الوديان والكهوف يوم امس تمكنت فرقة تمكنت

فرقة 16 بالتعاون مع عمليات صلاح الدين بتنفيذ عملية في منطقة الخضيرة على الحدود الفاصلة

بين نينوى وصلاح الدين من تعقب ارهابيين وتم قتلهم”.

وتابع

” باشر الجهد الهندسي العسكري للجيش العراقي باعادة نصب جسر الحرية العائم على

نهر دجلة في مدينة الموصل وجسر القيارة العائم لتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف عنهم”.

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