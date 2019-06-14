2019/06/14 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الشيخ عبدالله السلمي، عدد من النصائح للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أن أولى النصائح هي.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



السلمي: صلاح الزوجة من أعظم نعم الله على عباده صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. السلمي: صلاح الزوجة من أعظم نعم الله على عباده) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. السلمي: صلاح الزوجة من أعظم نعم الله على عباده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).