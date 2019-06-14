العميد الكربلائي يهزم نادي الكوفة بهدف نظيف

2019/06/14 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي كربلاء بكرة القدم فوزا مستحقا على نادي الكوفة بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب مرتضى احمد.ونقل مراسل وكالة نون ان نادي كربلا بهذا الفوز حجز البطاقة الثانية بعد نادي الكوفة وليحصل على مقعد في الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم.

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