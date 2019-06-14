تعادل العراق وعمان ودياً

2019/06/14 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخبنا العراقي للناشئين لكرة القدم، اليوم الجمعة، امام نظيره العماني بدون اهداف، في مباراة ودية جرت بينهما في مسقط.وتأتي المباراة في اطار المعسكر التدريبي لمنتخبنا العراقي المقام في العاصمة العمانية مسقط استعداداً لبطولة غرب اسيا المقبلة.ومن المقرر ان تنطلق بطولة غرب اسيا في العاصمة الاردنية عمان يوم الاول من شهر تموز المقبل، بمشاركة تعسة منتخبات من بينها العراق.

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