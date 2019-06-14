تعرض الناشطة هناء أدور لدهس بعد كلمة بذكرى سقوط الموصل القتها في ساحة التحرير

2019/06/14 | 22:48

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بغداد اليوم- بغداد

تعرضت الناشطة في مجال حقوق الانسان، هناء أدور، مساء الجمعة (14 حزيران 2019)، الى "دهس"، بعد كلمة القتها بذكرى سقوط الموصل في ساحة التحرير.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي في منشور عبر حسابه في فيسبوك، إن "الناشطة المدنية هناء ادور تعرضت الى دهس قبل قليل بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير، حيث القت كلمة في ذكرى سقوط الموصل".

وأوضح الحلفي، أن "وضع أدور حرج".

وهناء ادور هي ناشطة حقوق إنسان عراقية ومناضلة يسارية ومدافعة عن حقوق المرأة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية، إحدى منظمات المجتمع المدني في العراق.

ومثلّت أدور رابطة المرأة العراقية في الهيئة التنفيذية لاتحاد النساء الديمقراطي العالمي في برلين للفترة من 1972- 1982.

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