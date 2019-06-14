2019/06/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: عقود الخام الأمريكي ترتفع 23 سنتا لتسجل عند التسوية 52.51 دولار للبرميل وعقود برنت تصعد 70 سنتا إلى 62.01 دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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