2019/06/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vrx-AEvfMjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج هيل وليل2 مع رائد ابو فتيان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج هيل وليل2 مع رائد ابو فتيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).