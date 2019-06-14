واشنطن تحذر من ليبيا أخرى بالسودان

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناج من خطر أن تقود الأزمة في السودان إلى فوضى شبيهة بما يحدث في ليبيا، مؤكدا أن هناك من يعرقل اتفاق السودان.

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