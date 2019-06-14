أبو الغيط و غوتيريش يدينان استهداف الناقلات البحرية

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على أهمية ردع إيران وأذرعها في المنطقة لوقف تأجيج أو تصعيد الموقف

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