2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت الطفلة "حشيمة" الحياة أول أمس، وذلك بعد 30 يوماً من دخولها في غيبوبة واتهام أسرتها لمستشفيين في جازان بارتكاب خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها ووفاته...

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