شاناهان: أمريكا تحشد المجتمع الدولي بعد الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن الولايات المتحدة ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي، بعد ...

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