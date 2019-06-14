مقتل عناصر حوثية في غارات للتحالف شرقي صعدة

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنَّ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية أسفرت عن مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية كتاف، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

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