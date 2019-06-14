استقالة نائب رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال أندريه سيلنوف النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، وسط شبهات استخدامه منشطات تعزيز الأداء، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الروسية ...

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