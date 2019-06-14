إصابة 50 فلسطينياً برصاص الاحتلال في غزة والضفة

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 50 فلسطينياً، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ومسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

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