غزو الفضاء شكل تحدياً استراتيجياً بين أميركا والاتحاد السوفياتي

2019/06/14 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد غزو الفضاء، تحدياً سياسياً واستراتيجياً، ومنافسة ضارية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، خلال الحرب الباردة.

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