روسيا تنوي زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال

2019/06/14 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف روسيا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو خمسة أضعاف بحلول عام 2035، من أجل الاستحواذ على 20% من السوق العالمي.وصرح وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، بأن الحكومة تنوي تعزيز التعاون مع اليابان في تمويل التكنولوجيا بقطاعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وتنتج روسيا حالياً ما يقرب من 28 مليون طن سنوياً من …

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