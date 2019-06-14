الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

2019/06/14 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، من وجود فرصة لتشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً، خلال الفترة من الساعة الثانية إلى الساعة الثامنة من صباح السبت.

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