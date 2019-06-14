منظمة الإنتربول تعتقل مشتبهاً به رئيسياً بهجمات سريلانكا

2019/06/14 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، من اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا، التي وقعت في 21 إبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 258 شخصاً.

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