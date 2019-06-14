2019/06/14 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن التسجيل المصور الذي قدمته الولايات المتحدة على خلفية استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح الخميس، غير كاف لتحميل إيران المسؤولية عنه.وفي تصريح صحفي أدلى به أثناء زيارته إلى العاصمة النرويجية أوسلو، علق ماس على نشر الجيش الأمريكي تسجيلا مصورا قالت واشنطن إنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلين: التسجيل الأمريكي غير كاف لتحميل إيران مسؤولية هجوم خليج عمان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلين: التسجيل الأمريكي غير كاف لتحميل إيران مسؤولية هجوم خليج عمان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلين: التسجيل الأمريكي غير كاف لتحميل إيران مسؤولية هجوم خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).