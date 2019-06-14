«تويتر» تزيل آلاف الحسابات المرتبطة بالحكومة الإيرانية

2019/06/14 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة تويتر أنها أزالت 4800 حساب يُشتبه بأنها مدارة أو مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة الإيرانية، وذلك في محاولة مستمرة من قبل تويتر لمنع التدخل في الانتخابات، والحد من نشر المعلومات الخاطئة في المنصة.وتنشر تويتر منذ شهر أكتوبر 2018 تقارير الشفافية حول تحقيقاتها فيما يتعلق بالعمليات ضد الحسابات المدعومة من قبل الدول، والتي تنشر …

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