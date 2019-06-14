مقتدى الصدر يثني على دولة خليجية ويبرز دورها بخمسة

2019/06/14 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس في النجف مع يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوطيد العلاقات بينهما.

وبحسب مكتب الصدر، فان الاخير أثنى خلال اللقاء على الدور الذي تنتهجه سلطنة عمان في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وانتهاج منهج الاعتدال ونبذ التطرف بما يساهم في نشر روح المحبة بين البلدان.

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