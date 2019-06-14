2019/06/14 | 23:34

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نجوم اللعبة في الريال والبارسا يحصلون على رخصة التدريب

الجمعة

14

حزيران

2019 :

11:08 pm

31

‏راؤول ، تشافي و تشابي ألونسو حصلوا على شهادة تدريب "Uefa Pro ؛

والآن مؤهلين لـ تدريب أي فريق محترف.

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