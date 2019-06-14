2019/06/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، شاب سعودي يتعلم في أحد المطاعم العالمية من عامل آسيوي، إذ كان.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مواطن يتعلم في أحد المطاعم العالمية من آسيوي صحيفة صدى الالكترونية.

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