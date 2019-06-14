2019/06/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، خطوات التبرع بالدم، والتي تبدأ بمرحلة التسجيل وتعبئة استبيان المرضى.وتتضمن بقية.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: سحب الدم هو المرحلة الرابعة لخطوات التبرع بالدم صحيفة صدى الالكترونية.

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