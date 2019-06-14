2019/06/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلَّ الدولي المصري، محمد صلاح، في وصافة لائحة أغلى لاعبي العالم تسويقيًا، في دراسة جديدة أعدها المرصد السويسري للأرقام والإحصاءات.اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، احتل وصافة القائمة بعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لوتين، والذي تصدر القائمة بعد المستويات المبهرة التي أظهرها في العامين المنصرمين.مبابي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (220 مليون يورو قيمة «صلاح» التسويقية.. متخطيا رونالدو وميسي) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (220 مليون يورو قيمة «صلاح» التسويقية.. متخطيا رونالدو وميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).