البنتاغون يريد إجماعا دوليا حول هجوم خليج عمان

2019/06/14 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد “إجماع دولي” بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، وتحمل واشنطن طهران المسؤولية عنه.وفي تصريح صحفي قال شاناهان: “أنا والسفير بولتون (مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي) ووزير الخارجية (مايك) بومبيو نركز جهودنا لإيجاد إجماع دولي

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