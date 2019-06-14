2019/06/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها حول طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس(آذار) 2019، ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو(أيار) الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العدل الدولية" تصدر قرارها حول طلب التدابير المقدم من الإمارات ضد قطر ) نشر أولاً على موقع (24.ae) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العدل الدولية" تصدر قرارها حول طلب التدابير المقدم من الإمارات ضد قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (24.ae).