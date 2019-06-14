ضبط أدوية نفسية وجنسية مخالفة بجدة

2019/06/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية دون ترخيص.كما ضبط

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