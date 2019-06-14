2019/06/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قناص سعودي من قناصي اللواء الثامن عشر السعودي المرابط بالعمق اليمني إعجاب المواطنين.وظهر.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناص مرابط بالعمق اليمني يصيب رؤوس الحوثيين ببراعة ( فيديو) صحيفة صدى الالكترونية.

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