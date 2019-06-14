طائرة مسيرة أميركية ترصد زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط

2019/06/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة «سي إن إن الأميركية» أن طائرة مسيّرة أميركية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان.وأضافت: «إيران حاولت استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها».

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