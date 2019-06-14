2019/06/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الكرخ كريم سلمان يستقيل من مهمته بعد الخسارة امام نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الكرخ كريم سلمان يستقيل من مهمته بعد الخسارة امام نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الكرخ كريم سلمان يستقيل من مهمته بعد الخسارة امام نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).