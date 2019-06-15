تركي الفيصل: قطر كانت على تواصل مباشر مع القاعدة

2019/06/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرح رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، في الحلقة الثالثة من برنامج "الذاكرة السياسية" الذي يبث على العربية مساء الجمعة الاتصالات التي كانت تجري بين قطر

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