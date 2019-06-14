2019/06/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عاليًا جدًّا برقم 057-2019 وتاريخ 2019/6/14 بخصوص.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن السيبراني يصدر 3 تحذيرات أمنية عالية بشأن Python وWordPress وiCloud صحيفة صدى الالكترونية.

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