تفاصيل الإطاحة بسارق مركبة وبداخلها طفل في الطائف خلال وقت وجيز

2019/06/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول واقعة المركبة المسروقة وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، حيث أطاحت الجهات الأمنية بالسارق بمحافظة الطائف اليوم الجمعة....

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