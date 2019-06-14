اصابة هناء ادورد باضرار بليغة في الحوض والرأس بعد حادث دهس تلى كلمة عن “سقوط الموصل” !

2019/06/14 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تعرضت الناشطة المعروفة هناء ادور ال حادث دهس ببسيارة، بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير ، حيث القت كلمة في ذكرى سقوط الموصل وحالتها الصحية حرجة للغاية .وذكر مراسل “يس عراق ”في المستشفى إن “ادورد، نقلت الى مستشفى الشيخ زايد، القريب من موقع الحادث، وسط بغداد”.و اعلن القيادي في الحزب […]

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