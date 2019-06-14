وزير الشباب والرياضة يهنيء نقيب الصحفيين والاسرة الصحفية لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي والذكرى الـ150 لعيد الصحافة العراقية

2019/06/14 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين بالذكرى الـ150 لعيد الصحافة العراقية وفوز نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، مثمنا الجهود المتميزة التي يقدمها الصحفيون والاعلاميون في الدفاع عن الثوابت الوطنية ومكتسباتها الديمقراطية المتحققة.وبين "رياض"، ان الاسرة الصحفية قدمت الكثير من التضحيات من اجل ارساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد، داعياً الى أهمية ضمان حقوق الصحفيين، من خلال تشريع القوانين التي تحميهم وتحفظ لهم العيش الكريم واتاحة المعلومة أمامهم ليتمكنوا من أداء واجبهم بكل حرية، وبهذه المناسبة نستذكر أرواح شهداء الصحافة في العراق الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمبادئهم وثوابتهم الوطنية لاعلاء كلمة الحق.واوضح وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة ستواصل رعاية ودعم قطاعي الشباب والرياضة، وتقديم كل انواع المساعدة من اجل الاسهام في تطور وتقدم العراق، وسيكون العام الحالي المحطة الابرز في العاصمة بغداد من خلال افتتاح ملعب الحبيبية سعة 30 الف متفرج ليكون الخطوة الاولى في رفع الحظر الرياضي وعودة المباريات الرسمية الى عاصمة العراق.وتمنى "رياض " المزيد من التألق والابداع والنجاح للاسرة الصحفية العراقية.

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