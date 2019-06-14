مؤيد عبد الستار - أمريكا تطبخ ايران على نار الناقلات

2019/06/14 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار يزداد الوضع في الشرق الاوسط توترا ، تتعالى أصوات طبول الحرب ، الصقور تدق عليها و شعوب المنطقة ترغب في تجنبها.بدأت الازمة منذ صعود نجم ترامب في الانتخابات الامريكية وبعد فوزه بكرسي الرئاسة ، فتخلى عن الاتفاق النووي 5 + 1 رغم عدم رغبة الدول الخمس المشاركة في الاتفاق في هذا الاجراء المتعسف والذي يخل بالالتزام بالمواثيق الدولية ، ومن ضمن الدول الخمس زائد واحد المانيا و روسيا والصين اضافة ال......

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