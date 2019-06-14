الفرفار العياشي - اللغة العامية وصناعة الفوضى

2019/06/14 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي حين يترافع دعاة ادماج اللغة العامية او بعضا منها في المقررات الدراسية بدعوى احترام خصوصية الطفل و الدفاع عن اللغات المحلية فهو طرح يتغذى من مرجعيات فلسفة ما بعد الحداثة التي اجتاحت اوربا بعد الحرب العالمية الثانية كموجة احتجاج على الحرب و على مسار ومنتوج العقلانية التي انتجت اسلحة دمار شامل .منطق فلسفة ما بعد الحداثة هو الخروج عن المنطق و معاداة العقل و تدمير للنظام و الغاء مركزية المفاهيم و ......

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