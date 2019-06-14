بالصور:أبناء كربلاء يستذكرون مجزرة سبايكر وسط المحافظة

2019/06/14 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أبناء كربلاء وقفة احتجاجية مساء اليوم الجمعة في ساحة التربية وسط المحافظة استذكارا لمجزرة سبايكر الأليمة وللمطالبة بفتح ملف سقوط الموصل.انتقد المتظاهرون تعامل الجهات القضائية والسياسية مع ماحصل و في كل سنة تعاد ذكرى بيع الموصل ومجزرة سبايكر بلا معرفة ماوصلت اليه التحقيقات، مؤكدين على ضرورة ملاحقة رؤوس الخيانة والفساد ممن استهانوا بدماء العراقيين ونهبوا أموالهم وعاثوا في البلاد فساداً حتى يزجوا في السجون او ينالوا العقاب امام القضاء

وقال احد المتظاهرين ان في كل عام تتجدد أحزان العراق على ألف وسبعمائة كوكب من كواكبه المنيرة التي تناوب الفساد والإرهاب على إطفائها.

وكرر المتظاهرون مطالبتهم بمحاسبة جميع المقصرين بوقوع تلك المجزرة التي قُتل على اثرها المئات من طلبة القوة الجوية العراقية على ايدي تنظيم داعش.

وقتل التنظيم داعش في حزيران/يونيو من عام 2014 نحو 1700 مدني من طلبة قاعدة القوة الجوية في تكريت بعد اقتيادهم الى مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة.

اسامة الخفاجي

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