2019/06/14 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).