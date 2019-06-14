كريم النوري للعهد: لولا الفتوى المباركة لكانت بغداد ساقطة بيد داعش

2019/06/14 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - الحشد الشعبي اسهم في صناعة النصر بمشاركة القوات الأمنية .

- شهداء الحشد الشعبي لم ينصفوا الى اليوم فضلا عن مجاهديه .

- الذين لبوا فتوى

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