2019/06/14 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت مصادر مطلعة إن شركة جنرال إلكتريك تتجه فيما يبدو إلى الفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء في العراق، وهو ما يعكس تغيرا في الطريقة التي يعتزم بها العراق منح العقود بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطا لصالح الشركة الأمريكية.وفي تشرين الأول الماضي، وقع العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز: جنرال إلكتريك ستفوز بعقود كهرباء كبيرة في العراق وكالة خطوة برس.

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