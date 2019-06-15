يوريتش مديرًا فنيًا لفيرونا الإيطالي

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي فيرونا، الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب إيفان يوريتش لمدة موسم واحد.

وكان يوريتش (43 عامًا) لاعبًا...

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