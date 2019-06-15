مواطن يوضح لـ«عاجل» كيف استعاد أكثر من 300 ألف ريال حوّلها خطأ لفكّ كربة سجين

2019/06/15 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد المواطن إبراهيم المرزح أكثر من 300 ألف ريال، حوّلها بالخطأ للمساهمة في تفريج كربة سجين عبر خدمة «فُرجت من أبشر».

وقال المواطن المرزح -في تصريح...

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